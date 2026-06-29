نقابة مربي النحل بقاعًا: اتفاق الإطار تفريط بالسيادة وتضحيات الشهداء



دانت “نقابة مربي النحل في البقاع”، في بيان، “ما أقدمت عليه السلطة من توقيع ما سُمّي باتفاق الإطار مع الكيان الصهيوني، برعاية أميركية”، معتبرة أن “هذا الاتفاق لا يمثّل سوى وثيقة استسلام وإذعان، وتفريطًا بالأرض التي ارتوت بدماء آلاف الشهداء والجرحى، الذين قدّموا أغلى التضحيات دفاعًا عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه”.

ورأت في هذا الاتفاق “مدخلًا خطيرًا لإثارة الفتنة بين اللبنانيين، بدلًا من تعزيز وحدتهم في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويخدم مصالح العدو على حساب المصلحة الوطنية العليا”.

وإذ شددت على “المسك الكامل بسيادة لبنان، وحقه في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل المشروعة”، دعت إلى “التراجع الفوري عن هذا الاتفاق المذل قبل فوات الأوان، حفاظًا على وحدة الوطن، وصونًا لكرامة اللبنانيين”.

المصدر: بيان