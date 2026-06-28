ديدوف: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ازداد خلال أزمة طهران وواشنطن

قال السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف إن حجم التبادل التجاري الثنائي بين موسكو وطهران نما وتزايد أكثر خلال الصراع المسلح الإيراني مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف السفير في مقابلة مع صحيفة Tehran Times: “خلال الفترة من يناير إلى نيسان / أبريل 2026، وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها بعض سلاسل التوريد، فقد أظهر حجم التجارة الثنائية نموا معتدلا بنسبة 2%”.

ووفقا له، على الرغم من الوضع الجيوسياسي المعقد في المنطقة، فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وإيران يستمر في التطور بنشاط.

وأشار ديدوف إلى زيادة كفاءة ممر النقل الدولي “شمال- جنوب”، قائلا إنه “في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، زادت صادرات البضائع من روسيا إلى إيران بأكثر من 56٪، وبلغ إجمالي حجم البضائع المنقولة على طول هذا الطريق حوالي 2.2 مليون طن، أي بزيادة قدرها 87٪ عن العام السابق”.

تتركز التبادلات التجارية بين روسيا وإيران بشكل أساسي في قطاعات المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والتكنولوجيا الصناعية، إلى جانب التعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي. تملك روسيا فائضا تجاريا ملحوظا مع إيران، حيث ترجح الكفة لصالح الصادرات الروسية.

وأهم الصادرات الروسية، هي الحبوب والزيوت النباتية والخشب والورق والمكينات والمعدات المختلفة. وتستورد روسيا من إيران، الخضار والفاكهة والفستق والمأكولات البحرية وغيرها.

المصدر: روسيا اليوم