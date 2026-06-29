حزب الاتحاد: يعطي العدو براءة ذمة على عدوانه هو فاقد للسيادة الوطنية

رفض حزب الاتحاد اتفاقية الاطار واعتبر ان من”يعطي العدو براءة ذمة على عدوانه هو فاقد للسيادة الوطنية”

وقال في بيان:”ان توقيع السلطة السياسية على اتفاق الاطار مع الكيان الصهيونية برعاية اميركية عبر مفاوضات مباشرة يشكل خطوة خطيرة تمس وحدة اللبنانيين وامنهم وسيادتهم على ارضهم، لأن هذا السلوك يشكل خروجا عن الاجماع الوطني و يمثل نهجا يفتقد الى روح المسؤولية الوطنية، فالسلطة بهذا النهج باتت تعمل بتوجيهات خارجية وليس بمعايير المصلحة الوطنية مهما ادعت بأن المفاضات هي الطريق الوحيد لاستعادة التراب الوطني، فتاريخ الصراع العربي الصهيوني يظهر بوضوح ان اسرائيل ذات طبيعة عدوانية لا تفهم إلا لغة القوة، وانطلاقا من ذلك رفضت مبادرة السلام العربية. وامعنت في نقض اتفاقيات السلام التي عقدتها مع بعض الدول التي لم تحترم مضامينها، فمن يعطى الاحتلال مجانا براءة ذمة عن جرائمه بالقتل والتدمير الذي تضمنه اتفاق الاطار ويمنح المعتدي فرصة الاستمرار في نهجه العدواني هو فاقد لمفهوم السيادة والاستقلال، ومن المخزي ايضا ان يتضمن هذا الاطار التنسيق الأمني غير المسبوق بين لبنان وإسرائيل مستفيدين من نزع لبنان قوة ردعه الاساسية التي كان لها الدور الحاسم في حفظ لبنان لسنوات طويلة من العدوانية الصهيونية، ومن المخزي كذلك ان يدخل هذا الاتفاق العدو طرفا في المعادلات الداخلية اللبنانية بكل ما يتعلق بامنه واستراتجيته الدفاعية. وهي محاولة لوضع السلطة اللبنانية في تناقض مع القانون والدستور و مواجهة مع غالبية الشعب اللبناني بهدف اشعال فتن داخلية لا تبقي ولا تذر، وهو ما يسعى اليه الاحتلال لتنفيذ مخططاته ومطامعه تجاه لبنان والسير نحو حلمه المزعوم، وان محاولات شراء اوهام السلام عبر مفاوضات مباشرة مع كيان محتل وغاصب لفلسطين هو سذاجة مقلقة على مصير الوطن ووحدته فلا سلام مع هذا الكيان الذي لم يحدد حتى الآن حدود دولته الموهومة انتظارا لامتلاك القوة اللازمة لفرض أحلامه التلمودية المزعومة بإقامة دولة عنصرية، لا تقيم وزنا لسيادة الدول وحدودها الوطنية ولا تحترم المواثيق الدولية متجاوزة بذلك قيم الحق والعدل والامن والسلام. اننا في حزب الاتحاد ندعو السلطة الى تصحيح مسارها وتدعيم الوحدة الوطنية وتقوية الجيش الوطني وتدعيم مقاومة وطنية شاملة للمحتل بالتنسيق والتفاهم مع الجيش من خلال استراتيجية دفاعية تحفظ الامن والسيادة والوحدة الوطنية، كما نعلن موقفنا الرافض جملةً وتفصيلا لهذا الاتفاق، ونؤكد تمسكنا باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والكيان الصهيوني”.

وعليه، فإن حزب الاتحاد يعلن:

رفضه المطلق لاتفاق الإطاري الثلاثي، واعتباره غير ملزم للشعب اللبناني. التمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949 كأطار وحيد في فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل وفوري من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة دون أي شروط مسبقة وعودة النازحين والبدء باعادة اعمار ما تهدم . ألتاكيد على حق لبنان في الدفاع عن سيادته وأرضه بكافة الوسائل المشروعة في مواجهة اي احتلال او عدوان على سيادته. دعوة الشعب اللبناني إلى التمسك بوحدته الوطنية وتجاوز خلافاته، والوقوف صفاً واحداً تجاه اي محاولة تهدف إلى النيل من سياد لبنان واستقلاله.

المصدر: بيان