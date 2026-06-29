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    نائب وزير الخارجية الايراني: لا برامج لعقد اجتماعات الفرق التقنية في اطار مذكرة التفاهم خلال الاسبوع الحالي

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