ذبيان: اتفاق واشنطن وصفة مثالية لتفجير الوضع وندعو السلطة الى التراجع عن الكارثة والالتزام بالدستور



اعتبر الأمين العام لـ”اللقاء الوطنيّ الجامع” جهاد ذبيان، في بيان، أنَّ “ما سُميَ “اتفاق الإطار” الذي وقّعته السُلطة السياسيّة اللبنانيّة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركيّة في واشنطن بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين السُلطة والعدوّ، هو وصفةٌ مثاليّة لتفجير الوضع اللبنانيّ الرازح تحت الانقسامات الحادّة عموديّاً لقواه السياسيّة المؤثّرة وبعض الجهات الداخليّة والخارجيّة التي تحمل مشاريع تقسيميّة للبنان لا تخفيها بل تجاهر بها استقواءً بالعدوّ الإسرائيليّ”.

أضاف “ان هذه النتيجة التي يسعى إليها العدوّ من هذا الاتفاق ـ اللغم ليست رأياً أو تحليلاً بل هي ما أكده الإعلام الإسرائيليّ نفسه إذ أعلنَ بصراحة بقوله بعد توقيع الاتفاق والتسريبات عنه: إنّنا نقود لبنان نحوَ الحرب الأهليّة”، لافتاً إلى أنَّ “أخطر ما يتضمّنه الاتفاق هو استخدام جيشنا الوطنيّ لتحقيق هذه الغاية بعدَ تحويله بموجب الاتفاق إلى أداة تنفيذّية بيد الإسرائيليّ الذي سيمتلك الأمرة عليه لتحقيق أطماعه الأمنيّة والعسكريّة وأبرزها نزع سلاح المقاومة ما سيضع الجيش في مواجهة قاسية معها ومع بيئتها، وهذا ما نثق بأنّ جيشنا الوطني لن ينزلق إلى هذا المنحدر بأيّ شكل من الأشكال، بل سيكون الحارس الأمين للوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

وإذ لاحظَ ذبيان “أنّ الاتفاق لم يأتِ أبداً على ذكر اتفاقية الهدنة التي تحظى بنوع من الإجماع الوطني”، لفت أيضاً إلى “خلوّ الاتفاق من أيّ جدول زمنيّ لتنفيذ العدوّ التزاماته بالانسحاب وإطلاق الأسرى، وتركَ التقدير الزمنيّ لأميركا وللعدوّ نفسه الذي سارعَ إلى كشف نواياه رئيس وزرائه بنيامين نتياهو الذي أكد عقب التوقيع، أنَّ جيشه باق في ما يُسمّى الحزام الأمنيّ مع منحه حريّة الحركة إضافةً إلى منع النازحين من العودة إلى قراهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام