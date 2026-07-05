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    لبنان

    الأيوبي زار منزل الأسير يحيى سكاف في المنية وتأكيد على التمسك بالنهج الوطني لحماية لبنان

      زار عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي و منفذ عام سدني السابق الأمين أحمد الأيوبي، منزل عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بحنين-المنية.

      و نقل الأيوبي تحيات القوميين الاجتماعيين و الجالية اللبنانية في أوستراليا إلى عائلة الأسير البطل يحيى سكاف الذي نفذ عمل بطولي بمواجهة العدو المُغتصب لأراضينا و المقدسات الاسلامية و المسيحية، حيث بات يُشكل يحيى سكاف بنضاله الأسطوري رمزاً من رموز الخط الوطني الذي علينا التمسك به لحماية وطننا من الغطرسة الصهيو-أمريكية، لأنه بوجود المقاومين الشرفاء أمثال يحيى سكاف استطعنا البقاء مرفوعي الرأس و بفضل كافة المقاومين سنُحقق النصر و تتحرر كل أراضينا من رجس الإحتلال، و ستسقط مشاريعهم التي يعملون على تنفيذها تحت عنواين واهية من اتفاقات اطار الى لجان تنسيق أمنية و التي يهدفون من خلالها للسيطرة على أوطاننا و مقدراتها.

      بدوره رحب جمال سكاف شقيق الأسير بالأيوبي إبن العائلة القومية التي كان لها الفضل بنشأة أسيرنا يحيى على الطريق النضالي الصحيح، حيث امتشق يحيى سلاحه في بداية شبابه من الكورة و انضم الى صفوف المقاومة للمشاركة بأضخم عمل بطولي داخل فلسطين المحتلة ليكون واحداً من أوائل الذين اختاروا مواجهة الإحتلال في عمق كيانه الغاصب.

      و أكد سكاف إن المرحلة التي نمر بها تستدعي التمسك بالنهج الوطني حتى نستطيع مواجهة التحديات و الضغوطات الأمنية و السياسية التي يريد من خلالها المشروع الصهيو-أمريكي أن يُرضخ شعوب أُمتنا حتى تتخلى عن خيار المقاومة لأنه الخيار الوحيد الذي يحمينا.

      و في الختام سلم جمال سكاف للأيوبي كتاباً عن سيرة شقيقه يحيى عربون إحترام و تقدير على وقوفه الدائم الى جانب القضية و مساندتها.

      المصدر: موقع المنار

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