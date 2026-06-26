الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 21:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 26-06-2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 26-06-2026

    قراءة في آخر المستجدات الإيرانية من طهران مع الدكتور حسن حيدر

    قراءة في آخر المستجدات الإيرانية من طهران مع الدكتور حسن حيدر

    في ذكرى العاشر من محرم.. المقاومة الإسلامية تشيّع مزيدًا من شهدائها في الضاحية الجنوبية والجنوب

    في ذكرى العاشر من محرم.. المقاومة الإسلامية تشيّع مزيدًا من شهدائها في الضاحية الجنوبية والجنوب