الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 20:37
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    تقارير مصورة

    في الأوزاعي.. السيد محسن جمع بين منبر التبليغ والعسكر

    في منطقة الأوزاعي، جمع السيد محسن بين منبر التبليغ والعسكر.

    المصدر: قناة المنار