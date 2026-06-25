الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 00:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المقاومة الاسلامية: للمرة الثالثة.. العدو انتهك وقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن

      قالت المقاومة الإسلامية في بيان لها مساء الخميس “تعمد جيش العدو الإسرائيلي مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوطر الشرقية ميفدون بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة”.

      وتابع البيان “أسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 14:40 بغارة صاروخية من مسيرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة ثالث بجروح”.

      واضاف البيان “تؤكد المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة أن ما أقدم عليه العدو يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها ترصد هذه الإنتهاكات”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في جنوب لبنان بصواريخ نوعية

      بالفيديو | استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو في جنوب لبنان بصواريخ نوعية

      المقاومة الاسلامية: نراقب انتهاكات العدو الاسرائيلي ونرصدها

      المقاومة الاسلامية: نراقب انتهاكات العدو الاسرائيلي ونرصدها

      المقاومة الإسلاميّة تُحذّر من أنّ ما أقدم عليه العدوّ في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار

      المقاومة الإسلاميّة تُحذّر من أنّ ما أقدم عليه العدوّ في النبطية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار