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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 11-06-2026 آلية هندسيّة (D9) تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

    المصدر: الإعلام الحربي

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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 07-06-2026 تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بالمسيّراتٍ الانقضاضيّة