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    لبنان

    المقاومة الاسلامية: نراقب انتهاكات العدو الاسرائيلي ونرصدها

      أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها مساء الاربعاء “للمرّة الثانية خلال أقلّ من 48 ساعة، تعمّد جيش العدوّ الإسرائيليّ استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون أماكن سكناهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم كانوا يشكّلون تهديدًا على قوّاته المحتلّة”.

      وتابعت المقاومة “أسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 16:30 بغارة صاروخيّة من مسيّرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَّين جرى استهدافهما بشكل مباشر”، واكدت أن “ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها”.

      وهذا نص بيان المقاومة الإسلاميّة:‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      للمرّة الثانية خلال أقلّ من 48 ساعة، تعمّد جيش العدوّ الإسرائيليّ استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون أماكن سكناهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم كانوا يشكّلون تهديدًا على قوّاته المحتلّة.
      وأسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 16:30 بغارة صاروخيّة من مسيّرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَّين جرى استهدافهما بشكل مباشر.
      تؤكّد المقاومة الإسلاميّة مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الأربعاء 24-06-2026‏
      09 محرّم 1448 هـ

      المصدر: موقع المنار

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