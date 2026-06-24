المقاومة الإسلامية تؤكّد مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها