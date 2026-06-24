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    تكتل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي: انضم مجلس الشيوخ للتو إلى مجلس النواب في التصويت لإنهاء حرب ترامب غير القانونية والمكلفة مع إيران

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