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    الحرس الثوري: العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا يمكن إلا عبر المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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