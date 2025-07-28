لبنان

“السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي” نعت زياد الرحباني

نعت “السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي” في لبنان في بيان لها الاثنين الفنان الراحل زياد الرحباني.

وذكر البيان بمقولة للراحل الرحباني حيث قال “ما فيك تبني بلد وإسرائيل عالباب وما فيك تعمل عدالة وحرية وهني بخلوك تختار بين أمنك وبين كرامتك”.

وتابع البيان “بهذه الكلمات أقفل زياد باب التأويلات لمفاهيم عدة ورحل”، واضاف “بفقده تتقدّم السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بأحرّ التعازي لكل أبناء الوطن برحيل قامة استثنائية رسمت معانيَ لوطن مجروح، وبصورة خاصة لعائلة الراحل وكل المحبين له ولسيرته المقاوِمة، فقد انكسر وتر من أوتار الوطن وغاب صوت كان يصدح للناس ويعزف للكرامة ويكتب للمقهورين”.

وقال البيان “إننا في السرايا اللبنانيّة نجد في زياد الموقف والثبات والعنفوان والمقاومة وإن اختلفت السبل، لأن زياد لم يكن فنانًا فقط بل صرخة مدوية في وجه التواطؤ وقبضة موسيقية تهز الجبناء”، وتابع “كان ابن الارض التي لا تنحني، وحفيد الثورة التي لا تنام، وصوت بيروت حين تهمس (ما خلصت القصة بعد)”، واضاف “لأنه مقاوم لم يهرب من الوجع، بل حمله على المسرح، أضحكنا كي لا نبكي على أوجاعنا وأبكانا في كل فرحة انتصار”.

واكد البيان “يعز علينا رحيله في زمن الضجيح حيث الفيلم الأميركي الطويل لا زال جاثمًا على صدر الوطن، وزياد في زمن الركوع بقي واقفا”، وتابع “تحية له ولأنامله المتمردة وعبقريته المتجذّرة كأرز لبنان وكل الثقة أن غيابه لن يكون صمتًا، بل بداية عزف جديد في ذاكرة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام