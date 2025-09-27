“السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال” في ذكرى السيد نصر الله: إنا على العهد

قالت “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي” في بيان لها السبت “في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أب المقاومين ومؤسس السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، سماحة السيد حسن نصر الله (قدّس سرّه)، نتوجّه بتحية وفاء وإجلال إلى روحه الطاهرة”، وتابعت “نستحضر إرثه الجهادي والأخلاقي الذي جعل المقاومة نهجًا إنسانيًا ووطنيًا، قبل أن تكون موقفًا سياسيًا”.

وأضاف البيان “لقد ترك أب المقاومين إرثًا يتجاوز اللحظة ويُبقي الفكرة حيّة: مقاومةٌ تحمل في جوهرها التضحية والانتماء والمسؤولية، وتحوّل الأزمات إلى فرصٍ للتماسك والوعي، وتفتح الطريق أمام أجيالٍ تعرف أن الكرامة ليست شعارًا بل فعلًا يوميًا”، وتابع “في هذه المناسبة، تستحضر السرايا اللبنانية هذه القيم، لا كذكرى عابرة، بل كنبضٍ متجدّد في مسيرةٍ لا تنقطع”، وأكد أن “استمرار هذا النهج هو فعل وفاءٍ لكل من عبَروا هذا الطريق بوعيٍ وصمت، وأثبتوا أن الكلمة حين تتجذّر تتحوّل إلى فعل، وأن الفعل حين يتراكم يصبح هوية”.

ولفت البيان إلى أن “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بما تحمل من ذاكرة حيّة ومسارٍ ممتدّ، تنظر إلى المقاومة باعتبارها مساحة تلاقٍ ووعي، لا تُقاس بالمواسم، ولا تُحاصر بالجغرافيا، بل تنبثق من صميم القيم الإنسانية والوطنية العميقة، وتعيش في تفاصيل الحياة اليومية أكثر مما تعيش في الشعارات”، وأضاف “هذه الذكرى العظيمة ليست استدعاءً للماضي، بقدر ما هي تذكيرٌ بأن الطريق لا يزال ممتدًا، وأن الانتماء لم ينكسر، وأن الحلم بالمستقبل المشترك ما زال هو ذاته الذي حمله أب المقاومين: وطنٌ كريم، وأمةٌ واعية، وإنسانٌ حر”.

وتابع البيان “في ذكراك يا سيد المقاومة، إنّا على العهد، تبقى القيم حيّة، وتبقى العزيمة ممتدّة رغم كل التحديات، وتظلّ المقاومة النهج الأصدق الذي يجمع بين الوفاء والكرامة والاستمرار نحو مستقبلٍ أفضل”.

المصدر: موقع المنار