السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال وحركة “الأمة” تحييان ذكرى “طوفان الأقصى” في بيروت

أحيت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع حركة “الأمة”، ذكرى معركة “طوفان الأقصى” بحفل أقيم في المركز الرئيسي للحركة في بيروت، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، إلى جانب شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة ترحيبية ألقاها رئيس المركز الإسلامي للإعلام والتوجيه الشيخ محمد اللبابيدي. ثم ألقى أمين عام حركة “الأمة”، الشيخ عبد الله جبري، كلمة أكد فيها أن “طوفان الأقصى أنقذ القضية الفلسطينية من مسار التصفية الشاملة الذي كان يُحضَّر ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد”، مشيراً إلى أن المعركة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث العالمية وجذبت إليها الرأي العام، بعد انكشاف الجرائم والعدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار الشيخ جبري إلى التلاحم اللبناني الفلسطيني في ميدان المقاومة بقوله: “السرايا مزجت الدم اللبناني مع الفلسطيني في قضية الأمة، فتوثقت قدسية الدم التي لا يُمكن بعدها الحديث عن أي حياد في هذه القضية”.

من جانبه، شدد ممثل حركة “حماس” في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أن معركة طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول على مستوى الوعي الدولي، وأسهمت في إعادة اعتبار القضية الفلسطينية كقضية محورية في الاهتمام العالمي، بعد محاولات متكررة لتهميشها.

وأوضح أن اتفاق وقف الحرب على غزة جاء ضرورة إنسانية ووطنية لوقف المجازر، وأن حركة “حماس” تعاملت مع الاتفاق من منطلق مسؤوليتها تجاه شعبها والواقعية السياسية والميدانية. وجدد عبد الهادي رفض الحركة لأي وصاية خارجية أو تدخل في الشأن الفلسطيني، محذراً من محاولات الاحتلال وحلفائه فرض وصاية جديدة على غزة أو تجريد المقاومة من سلاحها.

أما كلمة السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فألقاها مسؤول العلاقات في منطقة بيروت، هشام شداد، الذي أكد أن “طوفان الأقصى يمثل بوصلة لإعادة ثبات الأمة بعد ضياع الخيارات، وضرورة استعادة حضورها وهويتها”، مشدداً على دور السرايا في توحيد الصفوف وتكريس الفكر المقاوم في مواجهة التحديات. وأضاف: “رهاننا على وفاء الصادقين، فثبات مواقفنا، واتحاد خطابنا، ونبض وحدتنا هي الأساس”.

وتخلل الحفل أناشيد وطنية مستوحاة من المناسبة، وسط حضور حاشد وتفاعل لافت من مختلف القوى الوطنية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.

المصدر: الوكالة الوطنية