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    قطر للطاقة: نؤكد وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية مما أدى لانفجار وحريق في المصنع

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