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   6 محرم 1448   
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    هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية: إدارة ترامب دعت نتنياهو إلى سحب جزئي لقواته من جنوب لبنان

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