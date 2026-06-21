الأحد   
   21 06 2026   
   6 محرم 1448   
   بيروت 23:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير حرب العدو يسرائيل كاتس: كما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء نتنياهو لن تنسحب “إسرائيل” من المنطقة الأمنية في لبنان

      مواضيع ذات صلة

      قاآني لجنود العدو: إذا أصريتم على احتلال لبنان فستطردون مرة أخرى بذل وانكسار كما اختبرتم ذلك سابقا

      قاآني لجنود العدو: إذا أصريتم على احتلال لبنان فستطردون مرة أخرى بذل وانكسار كما اختبرتم ذلك سابقا

      قاآني لجنود العدو: إذا لم تنسحبوا من جنوب لبنان فإن ملحمة عام 2000 ستتكرر وستفرون بذل وهزيمة

      قاآني لجنود العدو: إذا لم تنسحبوا من جنوب لبنان فإن ملحمة عام 2000 ستتكرر وستفرون بذل وهزيمة

      لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات يحييون الذكرى الأولى لإستشهاد الحاج رمضان

      لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات يحييون الذكرى الأولى لإستشهاد الحاج رمضان