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وزير حرب العدو يسرائيل كاتس: كما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء نتنياهو لن تنسحب “إسرائيل” من المنطقة الأمنية في لبنان
21-06-2026 22:49 مساءً
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