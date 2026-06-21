يوم صحي في بلدية صيدا بتوجيه من وزارة الصحة ومشاركة فرسان مالطا

نظّمت بلديتا صيدا وصور، بالتعاون مع “مؤسسات الإمام الصدر”، يوماً صحياً في بلدية صيدا بتوجيه من وزارة الصحة- دائرة الرعاية الصحية الأولية، ومشاركة عيادة القلب والشرايين من منظمة مالطا.

حضر النشاط رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي الذي أثنى على “الجهود المبذولة لإنجاح هذا اليوم وتنوّع الخدمات الطبية المرافقة للنشاط”، مرحبا “بكل تعاون وشراكة تخدم أبناء الوطن جميعاً”. إلى جانبه، حضر رئيس لجنة الصحة في بلدية صيدا الدكتور تيسير الزعتري واعضاء المجلس البلدي المهندس محمد دندشلي ووائل قصب، ومديرة خلية إدارة الأزمات والكوارث وفاء شعيب وممثلي الدائرة الصحية في وزارة الصحة- محافظة الجنوب فاتن مصطفى والسيد حسن يوسف.

من بلدية صور، شارك في النشاط أعضاء المجلس البلدي د. ندى يونس وصادق عون اللذين شدّدا على “أهمية التشبيك بين البلديات والعمل التشاركي على أن يكون هذا اليوم فاتحة خير لتعاون مستقبلي في العديد من المجالات الصحية وغيرها بين البلديتين”.

وتمثّلت مؤسسات الإمام الصدر بحضور مديرها العام د. نجاد شرف الدين، إلى جانب مديرة دائرة الخدمات الصحية والإجتماعية د.غادة الزين والمشرفة الصيدلية لبرنامج الأدوية الأساسية د. ليال دهيني مع فريق متخصص من الأطباء والممرضين.

استهدف النشاط ما يقارب 320 مستفيدا من المقيمين والنازحين في المدينة من خلال تقديم المعاينات والاستشارات الطبية في الاختصاصات التالية: قلب وشرايين، طب عائلي، أطفال وحديثي الولادة، نسائي مع Echography، غدد وسكري، ضغط وكلى، عظام ومفاصل وروماتيزم بالإضافة إلى الدعم النفسي. وترافقت هذه المعاينات مع صرف 792 علبة دواء مجانية و122 إحالة للفحوصات المخبرية وصور الأشعة، إلى جانب خدمات ECG وEchocardiography التي قدمتها عيادة القلب ل22 مستفيدا.

وجاءت هذه المبادرة الصحية الإنسانية إيمانا من الأطراف الشركاء كافة بضرورة دعم المجتمعات من خلال الحصول على حقها في الطبابة والرعاية الصحية الكريمة وأهمية تشارك المسؤولية المجتمعية ودور العمل التعاوني في خدمة المجتمعات في ظل الأزمات والحروب والكوارث، وقد إلتقى الجميع على مبدأ أن “الصحة مسؤوليتنا المشتركة من أجل مجتمع يتمتع بصحة أقوى وعافية أكثر استدامة”.