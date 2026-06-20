بزشكيان يثمن دور باكستان بدعم الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تقديره للنهج الأخوي والمسؤول الذي تتبناه الحكومة الباكستانية، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم المسار الدبلوماسي وتثبيت نتائج المفاوضات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بزشكيان مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حيث أكد الرئيس الإيراني أن إسلام آباد تؤدي دوراً بناءً ومؤثراً في إسناد الجهود الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران تمتلك إرادة جادة لتوسيع وتعميق علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وقال الرئيس الإيراني تم الاتفاق على توجه وفد وزاري رفيع المستوى، برئاسة وزير الداخلية الإيراني، إلى باكستان لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بين الجانبين.

من جانبه، أعرب محسن نقوي عن تقديره لإرشادات قائد الثورة الإيرانية ودوره الاستراتيجي في دعم المسار الدبلوماسي والمساهمة في إنهاء الحرب، مؤكداً أن بلاده عازمة على الارتقاء بمستوى التعاون مع إيران على مختلف الأصعدة.

وأكد الوزير الباكستاني حرص إسلام آباد على تعزيز العلاقات الثنائية مع طهران وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر: قناة العالم