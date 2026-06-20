السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 15:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    انطلاق اول شحنة ترانزيت سككي مشترك من العراق إلى أفغانستان عبر محطة كرمانشاه

      أعلن المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه “احمد تركي” عن تشغيل أولى شحنات الترانزيت السككي المشترك من العراق باتجاه أفغانستان عبر محطة كرمانشاه للبضائع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير ممرات النقل الدولية وتعزيز دور السكك الحديدية في الترانزيت الاقليمي.


      وأضاف “أحمد تركي” في تصريح لـ”إرنا” اليوم السبت:أن هذه الشحنة وبعد دخولها عبر المعابر الغربية للبلاد وإتمام العمليات اللوجستية في محطة كرمانشاه للبضائع، قد نُقلت إلى شبكة السكك الحديدية الايرانية، حيث ستواصل مسارها عبر الخطوط الحديدية الوطنية باتجاه الحدود الشرقية وصولا إلى وجهتها النهائية في أفغانستان.


      واوضح المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه: ان هذا الحدث يعد منعطفا هاما في تفعيل الطاقات المعطلة في محور غرب البلاد وتطوير الترانزيت السككي الدولي.


      واستطرد تركي: إن تحقيق عملية النقل الدولية هذه هو ثمرة المتابعات المستمرة والتخطيط التخصصي والتنسيقات الواسعة التي أجرتها سكك حديد كرمانشاه مع أصحاب البضائع وشركات النقل والدوائر الجمركية وغيرها من الجهات ذات الصلة.


      وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الكبرى لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى جذب شحنات الترانزيت وتطوير النقل المشترك وهو ما سيمهد الطريق لزيادة حجم التبادلات التجارية عبر المسارات السككية للبلاد.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      آخر التطورات في المفاوضات بين أميركا والجمهورية الإسلامية الإيرانية

      آخر التطورات في المفاوضات بين أميركا والجمهورية الإسلامية الإيرانية

      جيه دي فانس يقر بمحاولات التأثير الإسرائيلي على السياسة الأميركية ويؤكد وجود خلافات مع نتنياهو

      جيه دي فانس يقر بمحاولات التأثير الإسرائيلي على السياسة الأميركية ويؤكد وجود خلافات مع نتنياهو

      ويتكوف يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات

      ويتكوف يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات