انطلاق اول شحنة ترانزيت سككي مشترك من العراق إلى أفغانستان عبر محطة كرمانشاه

أعلن المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه “احمد تركي” عن تشغيل أولى شحنات الترانزيت السككي المشترك من العراق باتجاه أفغانستان عبر محطة كرمانشاه للبضائع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير ممرات النقل الدولية وتعزيز دور السكك الحديدية في الترانزيت الاقليمي.



وأضاف “أحمد تركي” في تصريح لـ”إرنا” اليوم السبت:أن هذه الشحنة وبعد دخولها عبر المعابر الغربية للبلاد وإتمام العمليات اللوجستية في محطة كرمانشاه للبضائع، قد نُقلت إلى شبكة السكك الحديدية الايرانية، حيث ستواصل مسارها عبر الخطوط الحديدية الوطنية باتجاه الحدود الشرقية وصولا إلى وجهتها النهائية في أفغانستان.



واوضح المدير العام للسكك الحديدية في منطقتي أراك وكرمانشاه: ان هذا الحدث يعد منعطفا هاما في تفعيل الطاقات المعطلة في محور غرب البلاد وتطوير الترانزيت السككي الدولي.



واستطرد تركي: إن تحقيق عملية النقل الدولية هذه هو ثمرة المتابعات المستمرة والتخطيط التخصصي والتنسيقات الواسعة التي أجرتها سكك حديد كرمانشاه مع أصحاب البضائع وشركات النقل والدوائر الجمركية وغيرها من الجهات ذات الصلة.



وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الكبرى لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى جذب شحنات الترانزيت وتطوير النقل المشترك وهو ما سيمهد الطريق لزيادة حجم التبادلات التجارية عبر المسارات السككية للبلاد.

المصدر: وكالة ارنا