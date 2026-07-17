ترامب يتهم الصين بالتدخل في انتخابات 2020

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السرية عن وثائق زعم أنّها تظهر تدخلاً من الصين في الانتخابات الأميركية، ما جدد انتقاداته الحادة التي يوجهها منذ فترة طويلة لأمن الانتخابات ​رغم تقييمات من أجهزة مخابرات أميركية خلصت إلى عدم وجود دليل على أن بكين أثرت ‌في انتخابات 2020 التي خسرها ترامب.

وأكد خطاب ألقاه ترامب، في وقت ذروة المشاهدة مساء أمس الخميس واستمر 25 دقيقة، محاولاته لتسليط الضوء على مسألة أمن الانتخابات وإصراره على أنها قضية سياسية مركزية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، ​وسيسعى فيها الجمهوريون إلى الدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.

واستغل ترامب تصريحاته للضغط مجدداً على الجمهوريين في ​الكونغرس لتمرير تشريع يفرض متطلبات جديدة لإثبات هوية الناخبين وجنسيتهم، رغم نتائج موثوقة وقوية ⁠وقائمة منذ فترة طويلة تشير إلى أنه من النادر تزوير الانتخابات الأميركية. وتعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ ​وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.

وقال ترامب إنّ الوثائق التي رفعت عنها السرية ستكشف عن «نقاط ضعف صادمة في البنية ​التحتية للانتخابات لدينا». لكنّ الكثير منها أظهر عكس ذلك، أو لم يكن له علاقة بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية على الإطلاق.

وجاء خطاب ترامب في لحظة سياسية حرجة بالنسبة له وللجمهوريين، إذ تراجعت شعبيته بسبب حرب إيران التي لا تحظى بتأييد وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار ​ترامب بإيجاز إلى الحرب في البداية، قائلاً إنّ الولايات المتحدة «تحقق انتصارات كبيرة»، ثم سرد سلسلة من الإنجازات المحلية، ​بما في ذلك تخفيضات الضرائب وحملته الصارمة على الهجرة، قبل أن ينتقل إلى موضوع أمن الانتخابات.

وقال إنه بصدد رفع السرية ‌عن ⁠معلومات حساسة أظهرت أن الصين حصلت بشكل غير قانوني على 220 مليون ملف لناخبين أميركيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى. وأكد أن أعضاء في أجهزة مخابرات أميركية تعمّدوا إخفاء معلومات حول نطاق مثل تلك الأنشطة التي تقوم بها الصين.

وخلص تقييم للمخابرات الأميركية لم يصنّف على أنه سري وصدر في 2021 إلى عدم وجود مؤشرات على ​محاولة أي جهة أجنبية أو ​نجاحها في تغيير «أي جانب ⁠تقني» من عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين وأوراق الاقتراع والنتائج.

وخلص التقرير أيضاً لوجود محاولات صينية يعود تاريخها إلى 2008 على الأقل ​لجمع معلومات عن الناخبين الأميركيين والرأي العام والأحزاب السياسية والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف ​استخدام هذه ⁠المعلومات للتنبؤ بنتائج الانتخابات على الأرجح.

وقال مصدران مطلعان إنّ بيانات الناخبين الأميركيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري مستشارون سياسيون ملفات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكنهم التلاعب بها.

وذكرت مصادر لـ«رويترز» قبل إلقاء ترامب للخطاب أن بعض ⁠مسؤولي ​البيت الأبيض عبروا عن قلقهم من أن الكشف عن معلومات متعلقة ​بالصين قد يكون مضللا.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ​قبل إلقاء ترامب للخطاب «الصين لم ولن تتدخل مطلقاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية».

المصدر: وكالات