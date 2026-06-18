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    لبنان

    قصف مدفعي معاد طال بلدة كفرتبنيت محيط “علي الطاهر” في جنوب لبنان

      استهدف العدو الصهيوني اطراف بلدة كفرتبنيت وعلي الطاهر بعدد من القذائف المدفعية.

      المصدر: موقع المنار

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