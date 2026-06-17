عون يتابع شؤون النقل والمطارات ويبحث الأوضاع الجنوبية مع قائد “اليونيفيل”

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث جرى البحث في حركة العبور عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى تقدم الأعمال المتعلقة بإعادة تأهيل مطار رينيه معوض، وخطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.

كما استقبل الرئيس عون سفير الدنمارك لدى لبنان كريستوف فيفيك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية.

وتناول عون مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الأوضاع في الجنوب وعمل القوات الدولية في ظل التحديات التي تواجهها ضمن منطقة عملياتها، إضافة إلى البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة هذه القوات.

كما التقى الرئيس عون النائب فيصل كرامي، ووفداً من المطارنة الموارنة في الاغتراب، حيث تم البحث في عدد من القضايا الوطنية والراهنة.

المصدر: موقع المنار