الثلاثاء   
   16 06 2026   
   1 محرم 1448   
   بيروت 22:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    في إطار اعتداءاته المتواصلة، يسعى العدو إلى منع الوصول إلى مجدل زون

    آخر التطورات من جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا سامر حاج علي.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    متعاقدو الأساسي لسلام: أيعقل أن في حكومة القاضي وزيرة تتمادى في الإقصاء ومعاداة أصحاب الرأي الحر؟

    متعاقدو الأساسي لسلام: أيعقل أن في حكومة القاضي وزيرة تتمادى في الإقصاء ومعاداة أصحاب الرأي الحر؟

    الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد تمسّكها بالملف اللبناني حتى النهاية

    الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد تمسّكها بالملف اللبناني حتى النهاية

    المشهد الجنوبي بين الإصرار على العودة واعتداءات الاحتلال

    المشهد الجنوبي بين الإصرار على العودة واعتداءات الاحتلال