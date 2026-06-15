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    تقارير مصورة

    الجنوب يرفع آثار العدوان… البلديات تفتح الطرقات والجيش يتعامل مع المخلفات

    آخر التطورات الميدانية من جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا سامر حاج علي.

    المصدر: موقع المنار

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