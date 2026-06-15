مقر خاتم الأنبياء المركزي: شعب إيران الصامد وأبناء الوطن البواسل في القوات المسلحة القوية وجبهة المقاومة وبتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة فرضوا إرادتهم على العدوين الأميركي والصهيوني