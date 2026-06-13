المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 19:50،‏ تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون، للمرّة الثّالثة، بصلية صاروخيّة.

المصدر: موقع المنار