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   28 ذو الحجة 1447   
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    “رويترز”: الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “ايبولا” إلى 710

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