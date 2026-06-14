الأحد   
   14 06 2026   
   28 ذو الحجة 1447   
   بيروت 05:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “الجبهة الداخلية الإسرائيلية”: إنذار خاطئ سبب تفعيل صفارات الإنذار في إيلات

      مواضيع ذات صلة

      البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

      البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

      “رويترز”: الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “ايبولا” إلى 710

      “رويترز”: الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “ايبولا” إلى 710

      قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الأسير المحرر لؤي النجار عقب مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

      قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الأسير المحرر لؤي النجار عقب مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا