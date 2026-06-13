شريف: يرجَّح توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه من المرجح توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وكتب شريف على منصة “إكس”: “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق للسلام. من المرجح إتمام الاتفاق خلال الـ24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، تليه محادثات فنية الأسبوع المقبل”.
وأضاف: “نتقدم بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، ونعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في المنطقة على دعمهم”.
وقال شريف: “نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم”.