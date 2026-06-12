روابط التعليم الرسمي: لالغاء الامتحانات الرسمية واعتماد آلية مرنة لتقييم التلاميذ

أكدت “روابط التعليم الرسمي”(ثانوي – مهني – أساسي) على “أهمية الامتحانات الرسمية ودورها في تقييم التحصيل العلمي وصون مصداقية الشهادة الرسمية، وإذ تجدد تمسكها بها وحرصها على إجرائها”، ولفتت الى ان طقيمة الإنسان هي الأسمى وأن الوحدة الوطنية هي المرتجى وأننا شعب واحد لا يقبل القسمة على أرقام التفرقة، وأن التربية كالأمن لا تقبل التجزئة، والعدالة التربوية قاعدة دستورية”.

وشددت الروابط على “رفضها القاطع لتعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر”، وتابعت ان “الحرب التي يعيشها الوطن تفرض مخاطر جدية، وصعوبات بالغة في التنقل، وضغوطًا نفسية متزايدة، وغيابًا لتكافؤ الفرص والظروف التعليمية بين الطلاب”، واشارت الى ان “معالجة هذا الملف تتم بعيدًا من المزايدات ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون”.

ودعت الروابط “المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية، ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب”، وطالبت “باعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة، وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج”.

كما دعت الروابط “المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعول رجعي بدءًا من أول شهر آذار 2026، على أن تترجم هذه الغيرة على التربية في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، فهم أساس أي عمل تربوي، وهم القيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع”.

المصدر: موقع المنار