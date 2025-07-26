لبنان

النائب قبلان: للوحدة والانتباه من الفتنة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان “نحن بحاجة إلى الوحدة والانتباه من الفتنة التي تعصف بمناطقنا وبلادنا وشعوبنا”. وتابع “نحتاج أن نعود ونتحدث بلغة حفظ الناس وحفظ المقدسات وحفظ القيم”.

كلام قبلان جاء السبت خلال استقباله “مفتي راشيا” الشيخ وفيق حجازي على رأس وفد، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال قبلان “نحن في لبنان، هذا البلد الصغير المتنوّع، متنوّع ولكنه بلد الإنسانية وبلد المحبة وبلد الأخلاق، يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة”، تابع “نرى ما يحدث في فلسطين، من تجويع وقتل وتدمير وهذه العنجهية غير المسبوقة”، واضاف “نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف بهذه الأمة وبهذه الشعوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام