انطلاق كأس العالم بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا وإطلاق نسخة تاريخية موسعة تضم 48 منتخباً

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم، الخميس، بمواجهة تجمع بين منتخب المكسيك، أحد الدول المضيفة الثلاث، ومنتخب جنوب إفريقيا على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي، إيذاناً ببدء نسخة موسعة من البطولة تضم 48 منتخباً للمرة الأولى، وتستمر لنحو ستة أسابيع.

وتُعد هذه النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأكبر في تاريخ كأس العالم، وتمتد فعالياتها حتى المباراة النهائية المقررة في نيوجيرزي في 19 تموز/يوليو.

ومن المتوقع أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واجه انتقادات لاذعة بسبب الأسعار المرتفعة للتذاكر، في حين أدت حملة التشدد في ملف الهجرة التي يقودها دونالد ترامب إلى منع حكم بارز ومسؤولين من المنتخب الإيراني وبعض المشجعين من دخول الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي عقد في مكسيكو سيتي، الأربعاء، دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، بحماسة عن تنظيم البطولة، وقلّل من شأن الانتقادات المتعلقة بالتأشيرات.

وأكد إنفانتينو أن أسعار التذاكر، التي تجاوز بعضها 30 ألف دولار، جاءت مناسبة، مشيراً إلى طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولاراً استجابةً للانتقادات.

وقال: «دعوني أؤكد أن سعر الدخول لدينا، وهو 60 دولاراً، هو الأدنى مقارنة بأي من الرياضات الأميركية في مراحل الأدوار الإقصائية». وتابع: «ومتوسط السعر لدينا الذي يقل عن 500 دولار، هو أيضاً الأدنى مقارنة بالرياضات الأميركية».

كما قلّل إنفانتينو من الجدل المحيط بالحكم الصومالي عمر عرتن، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى ميامي السبت الماضي، عقب مخاوف أمنية أثارتها سلطات الهجرة الأميركية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاحقاً أن عرتن، الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه «أقام ارتباطات مع أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية»، لن يشارك في البطولة.

وقال إنفانتينو: «من المؤسف ما حدث للحكم من الصومال. نحن لا نتحكم في كل شيء… أحياناً من الجيد التريث والهدوء، فنحن نعمل على كل الأمور ونحاول حل كل شيء».

وأضاف: «في بعض الأحيان، فإن الصراخ والانتقادات الفورية تأتي بنتيجة عكسية».

كما اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مشاركة إيران في كأس العالم، وسط التوتر العسكري مع الولايات المتحدة، تُعد إنجازاً للاتحاد الدولي.

وقال: «كان هناك من يقول إن إيران لن تتمكن من المشاركة في كأس العالم. هناك تحديات، الأمر ليس سهلاً، لكنني لا أعلم من كان بإمكانه ضمان مشاركتها في هذه الظروف التي لا نملك التأثير عليها».

وأثارت علاقة إنفانتينو الوثيقة مع الرئيس الأميركي ترامب انتقادات، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أنه لولا دعمه لما أمكن تنظيم البطولة في الولايات المتحدة، معتبراً أنه «من دون انخراطه ومشاركته، أعتقد أن تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة كان سيكون ببساطة مستحيلاً».

من جهته، أكد ترامب، الأربعاء، عزمه حضور بعض مباريات كأس العالم، من دون الكشف عن تفاصيل. وقال: «تحدثت مع جاني هذا الصباح… وقال إنه لم يكن هناك أي شيء يقارب هذا النجاح» المتوقع للبطولة.

وحذّر مدرب منتخب جنوب إفريقيا هوغو بروس لاعبيه من مواجهة أجواء صاخبة خلال مباراة الافتتاح على ملعب «أستيكا»، الملعب الأسطوري الذي استضاف نهائيي كأس العالم عامي 1970 و1986.

وقال المدرب البلجيكي: «سيكون هناك 85 ألف مشجع مكسيكي يهتفون ويغنون، لكن علينا التركيز على لعبنا، وإذا نجحنا في ذلك… يمكننا تقديم مباراة جيدة».

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن فاز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم رغم مشاركته فيها سبع مرات، إلا أن مدربه خافيير أغيري أكد عزمه على تغيير هذا الواقع.

وقال: «علينا كسر هذه الإحصائية. سأشارك هذه المعلومة مع اللاعبين، وستكون حافزاً إضافياً».

وفي المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي، يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب جمهورية تشيكيا في غوادالاخارا.

وقبل ساعات من انطلاق الافتتاح، عاد مئات المتظاهرين مساء الأربعاء إلى منطقة قريبة من ملعب «أستيكا».

وكان معظم المتظاهرين من عائلات أو أقارب «المفقودين» الذين يُعتقد أنهم قُتلوا أو اختُطفوا على يد السلطات المكسيكية أو عصابات إجرامية.

وأقامت الشرطة طوقاً أمنياً بطول ميل واحد (1.6 كلم) قبل وصول المشجعين الخميس، وأعلنت أنها ستسمح بالاحتجاجات السلمية، على أن يُسمح بدخول الملعب فقط لحاملي التذاكر.

وتُعد إسبانيا وفرنسا وإنجلترا أبرز المنتخبات المرشحة لدى شركات المراهنات، في حين يعوّل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، على نجمه البالغ 38 عاماً ليونيل ميسي لقيادته إلى النهائي.

المصدر: أ.ف.ب.