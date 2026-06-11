رابطة الاساسي: عرضنا مع نائب رئيس مجلس النواب إمكان عقد جلسة لإقرار فتح اعتمادات الرواتب الستة

أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي في بيان، أن “رئيس الرابطة الدكتور حسين جواد شارك مع تجمع روابط القطاع العام، في الاجتماع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حيث تم عرض إمكانية عقد جلسة لإقرار فتح الاعتمادات المخصصة للرواتب الستة”.

وأشار البيان الى أن بو صعب “أكد أنه بعد فتح العقد الاستثنائي لا بد للمجلس النيابي من عقد هيئة عامة خلال أسبوع او أسبوعين على ابعد تقدير، وطمأن الى أن مشروع فتح الاعتمادات للرواتب الستة لا يشوبه اي شائبة انما يحتاج الى عقد جلسة للهيئة العامة، وقد طلب منه الرئيس نبيه بري استطلاع الاجواء لتحديد موعد للجلسة”.

ولفت الى أن جواد “طلب في مداخلته، أن تكون الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي، فأفاد بو صعب أنه سيلتقي الرئيس بري ليبحث معه عقد جلسة للهيئة العامة لإقرار القوانين ذات الصلة بالأمور المعيشية. ولفت الوفد الى أنه اثر انهيار الرواتب الى ٦٠ ضعفا، استطاع بعد جهد واعتراضات وتظاهرات، تعويض ١٣ ضعفا تآكلت بسبب التضخم. وأشار الوفد إلى أن الحكومة وعدت بإعطاء ستة أضعاف لم تبصر النور بعد، فيما قامت بجباية أربعة دولارات عن كل صفيحة بنزين اضافة الى ما تقتطعه من ضرائب”.

وذكر البيان أن بو صعب “جدد التأكيد على ان الحكومة تتحدث عن توازن في الموازنة وعدم وجود عجز وهذا يستتبع تحسين الرواتب، وقد آن الأوان لذلك، وطلب الى الوفد المتابعة مع وزارة المالية حيث تعمل على اعداد الموازنة حاليا، ومع رئاسة الحكومة من اجل العمل على اقتراح تصحيح الرواتب، وان المجلس النيابي سيكون على استعداد للسير به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام