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    تقارير مصورة

    سلام يلتقي وفداً من نقابات المهن الحرة ويدعو إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية

    استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وفداً يمثل نقابات المهن الحرة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد.

    وخلال اللقاء، ألقى نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس كلمة شدد فيها على أهمية التفاف اللبنانيين حول المؤسسات الشرعية والعمل المشترك لعبور المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، داعياً إلى إطلاق حوار وطني عاجل يساهم في توحيد الجهود وتحمل المسؤوليات الوطنية.

    كما أشار مرتينوس إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة رغم المطالب اللبنانية والدولية بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، معتبراً أن ذلك يعرقل التوصل إلى حل عادل ومستدام يكفل تحرير لبنان وتعزيز استقراره وأمنه.

    المصدر: موقع المنار

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