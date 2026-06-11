الاردن | تفعيل الدفاعات الجوية في الأردن بالتزامن مع ضربات إيرانية على قواعد أمريكية في المنطقة

أفادت مصادر محلية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في الأردن، بالتزامن مع الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، في إطار رد طهران على عدوان أمريكي استهدف مناطق في جنوب البلاد فجر اليوم.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد سحب دخانية في أجواء المملكة، يُرجح أنها ناجمة عن عمليات اعتراض صواريخ بالستية أو أجسام جوية عبرت المجال الجوي الإقليمي، فيما تداولت وسائل إعلام ومصادر محلية لقطات لنشاط مكثف لمنظومات الدفاع الجوي الأردنية خلال الساعات الأولى من فجر الخميس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجومين عسكريين استهدفا 18 هدفاً تابعاً للجيش الأمريكي في المنطقة، شملت قواعد “علي السالم” و”أحمد الجابر” في الكويت وقاعدة “الشيخ عيسى” في البحرين، وذلك رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الهجمات نُفذت بواسطة القوة الجوفضائية والقوة البحرية، مؤكداً إصابة الأهداف المحددة وتدميرها، ومشدداً على أن العمليات تأتي في إطار “معاقبة المعتدي” وأن الرد الإيراني سيستمر.

وفي السياق ذاته، أعلن مقر “خاتم الأنبياء” المركزي أن ما وصفه بتوقف الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران جاء نتيجة “الرد الحاسم للقوات المسلحة الإيرانية”، مؤكداً أن الردود العسكرية ضد الولايات المتحدة ستتواصل طالما استمرت الأعمال العدائية.

المصدر: وكالة يونيوز