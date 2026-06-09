غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف صور والنبطية ومرتفعات إقليم التفاح وقصف مدفعي على البقاع الغربي

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان والبقاع الغربي، حيث شنّ سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدفت بلدات ومدناً عدة.

ففي منطقة إقليم التفاح، شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مرتفعات الإقليم باتجاه جبل الرفيع لجهة بلدة عربصاليم.

وفي قضاء النبطية، نفذت مسيّرة معادية غارة على بلدة جبشيت، كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات النبطية الفوقا، وأنصار، وحاروف، وبرعشيت، وعيتا الجبل، وبرج قلاويه، فيما استهدفت مسيّرة معادية بلدة الشرقية.

وفي منطقة مرجعيون، استهدفت مسيّرة معادية محطة للمياه في محلة «مرج الخوخ» الواقعة بين بلدتي الخيام وإبل السقي.

أما في قضاء صور، فقد أغار الطيران الحربي المعادي مراراً على محيط منطقة البص عند أطراف مدينة صور، كما استهدف مدينة صور بغارات متتالية. كذلك تعرضت بلدة أنصارية لغارتين متتاليتين من مسيّرات معادية، قبل أن تُسجَّل غارة ثالثة استهدفت البلدة نفسها.

وفي قضاء بنت جبيل، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة صريفا.

وفي البقاع الغربي، استهدفت مدفعية العدو منطقة جبل مشغرة بسلسلة من القذائف.

وتواصلت الاعتداءات الجوية والمدفعية على مختلف المناطق المستهدفة، فيما تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار الناجمة عنها.

المصدر: موقع المنار