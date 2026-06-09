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    لبنان

    تجمع المحامين في حزب الله: نرفض التجاوزات في ملاحقة أحد المحامين ونؤكد ضرورة احترام الأصول القانونية

      أصدر تجمع المحامين في حزب الله بياناً دان فيه ما وصفه بالانتهاكات التي رافقت ملاحقة أحد المحامين، مشيراً إلى إجراءات اعتبرها استثنائية وغير قانونية خلال استدعائه والاستماع إلى إفادته.

      وأوضح البيان أن من بين هذه الإجراءات استدعاء المحامي في منتصف الليل، وإصدار مذكرة إحضار بحقه وتنفيذها بطريقة غير اعتيادية، إضافة إلى ما اعتبره عدم مراعاة للأصول القانونية خلال عملية الملاحقة والتحقيق.

      وشدد التجمع على أن رفض أي عبارات مسيئة أو خارجة عن حرية التعبير لا يبرر، بحسب البيان، تجاوز الضمانات القانونية أو اللجوء إلى إجراءات استثنائية، مؤكداً أن هيبة الدولة تُصان باحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

      وأضاف البيان أن تجمع المحامين يقف خلف نقابة المحامين في موقفها الصادر بتاريخ 8 حزيران 2026 بشأن حدود حرية التعبير للمحامي، داعياً إلى موقف واضح لحماية كرامة المحامين وضمان احترام أصول الملاحقة القانونية والإجراءات المرعية.

      المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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