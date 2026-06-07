عارف: لإيران استراتيجية واضحة وموحدة حول بنود ومقترحات المفاوضات

شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، على أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية واضحة تجاه المفاوضات يلتزم بها جميع المسؤولين بتنسيق تام ولموقف موحد.

وأشار عارف خلال زيارته لمقر جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أن منظومة إدارة البلاد أثبتت فاعليتها خلال حرب رمضان، ويتمتع المعسكر الإيراني اليوم بمزيد من النفوذ والاستقرار.

وأضاف: نتبنى استراتيجية محددة للمفاوضات يلتزم بها الجميع بتنسيق كامل، فلا وجود لأي خلاف بين مسؤولي البلاد حول نصوص المفاوضات ومقترحاتها، في حين يعاني الطرف الآخر من ارتباك وتناقض في مواقفه.

وفي سياق حديثه عن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، صرح عارف بأن هذا النهج سيُتابع بجدية أكبر، لا سيما بعد حرب رمضان، ويجب أن يولي التخطيط الاستراتيجي للدولة اهتماماً أكبر بالقدرات الإقليمية ودول المجال الحضاري الإيراني مقارنة بما كان عليه في السابق.

المصدر: قناة العالم