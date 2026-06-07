أرسلان: استهداف الجيش اعتداءٌ على لبنان

كتب رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “إنّ الاستهداف المُدان للعميد وسام صبرا ورفيقيه في الجيش اللبناني يُشكّل اعتداءً خطيراً على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني، ويؤكد مجدداً أنّ إسرائيل لا تزال تمارس سياسة التصعيد والاعتداء على السيادة اللبنانية، في وقتٍ يبذل فيه الجيش جهوداً استثنائية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان”.

وتابع “وإذ نتوجّه بتحية إجلال وإكبار إلى شهداء المؤسسة العسكرية، نؤكد ثقتنا الكاملة بقيادة الجيش اللبناني وبالحكمة والمسؤولية التي تُدير بها هذه المرحلة الحساسة، ونثمّن التضحيات الجسام التي يبذلها الضباط والعسكريون دفاعاً عن الوطن ووحدته وأمنه، بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات سوى المصلحة الوطنية العليا. رحم الله الشهداء وتعازيّ الحارة إلى قيادة الجيش وعائلاتهم واللبنانيين عموماً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام