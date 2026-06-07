ألبانيا | احتجاجات متصاعدة ومتواصلة في تيرانا ضد مشروع إيفانكا ترامب

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم السادس على التوالي رفضاً لمشروع سياحي فاخر تقدر قيمته بنحو 5 مليارات دولار مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرتبط المشروع بشركة “أفينيتي بارتنرز” التابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويستهدف تطوير جزيرة سازان وأجزاء من محمية فيوسا-نارتا الطبيعية على الساحل الأدرياتيكي.

ورفع آلاف المتظاهرين شعارات من بينها “ألبانيا ليست للبيع” و”أوقفوا المشروع”، معبرين عن مخاوفهم من التداعيات البيئية المحتملة للمشروع على واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد، والتي تضم أراضي رطبة ومواطن لعدد كبير من الطيور المهاجرة، بينها طيور النحام الوردي. كما طالب المحتجون بوقف أعمال التطوير ونشر تفاصيل الدراسات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع وإشراك الخبراء والمجتمعات المحلية في تقييم آثاره.

وفي مواجهة تصاعد الجدل، سعى رئيس الوزراء الألباني إدي راما إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أنه “لا يوجد مشروع معتمد حتى الآن”، وأن الحكومة لم تصادق على أي مخطط نهائي. وقال راما إن “لا داعي للقلق ما دام لا يوجد مشروع”، مشيرا إلى أن السلطات تستعين بخبراء دوليين وأن أي خطة مستقبلية ستخضع للنقاش والدراسة قبل إقرارها.

وأعاد الملف إلى واجهة الاهتمام الدولي حديث إيفانكا ترامب مؤخرا عن جزيرة سازان، التي قالت إنها اكتشفتها خلال رحلة بحرية مع زوجها جاريد كوشنر قبل سنوات. وبينما ترى الحكومة الألبانية في المشروع فرصة لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة، يعتبر معارضوه أنه يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة البلاد على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على إرثها البيئي والطبيعي.

المصدر: روسيا اليوم