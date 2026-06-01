رومانيا | الرئيس دان يؤكد أن” مسيّرة روسية المنشأ” ارتطمت بمبنى سكني الجمعة

أعلنت رومانيا أن تحاليل إضافية لطائرة مسيّرة أحدث ارتطامها بمبنى سكني في البلاد موجة إدانات واسعة لموسكو، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها روسية الصنع.

وقال رئيس رومانيا نيكوسور دان، في منشور على منصة إكس، إن “الطائرة المسيّرة التي تحطمت ليل الخميس في غالاتي هي من طراز جيران-2 ومنشأها روسي”.

وأضاف أنها “الخلاصة القاطعة للتقرير الفني الذي أنجزه خبراء الدولة الرومانية”.

ونُقل فتى في الرابعة عشرة وامرأة في الثالثة والخمسين إلى المستشفى الجمعة، بعدما أصابت الطائرة المسيّرة مبنى سكنيا في غالاتي قرب الحدود مع أوكرانيا.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروماني على “وضوحه” بعد إعلان بوخارست.

من جانبها، اتهمت السفارة الروسية في رومانيا، أوكرانيا، بتدبيراستفزاز من خلال هذا الحادث، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة إن “أحدا لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها”، مضيفا “إذا زوّدونا أيّ بيانات موضوعية… فحينها سنقيّم ما حدث”.

وفي منشوره الأحد الذي أرفقه بأربع صور قال إنها للطائرة، أكد دان أن “تحليلا فنيا شاملا أُجريَ وأظهر أن روسيا مسؤولة وحدها”.

وشرح “تم التعرف على النقش بالسيريليك ?EPAH-2 على الحطام الذي جُمع، إضافة إلى أن المكوّنات الإلكترونية وأنظمة الملاحة ووحدات التحكم والمحرك والعناصر الهيكلية التي حُللت تُظهر أوجه شبه – بل خصائص متطابقة – مع تلك العائدة لطائرات +جيران-2+ المسيّرة الأخرى التي عُثِر عليها سابقا على الأراضي الرومانية”.

وأضاف أن “التحاليل الفيزيائية والكيميائية” أكدت أن الطائرة المسيّرة التي ارتطمت الجمعة بالمبنى في رومانيا تحوي “الأنواع نفسها من المواد والوقود التي سبق تسجيل وجودها مرارا في الأجهزة من هذه السلسلة”.

المصدر: وكالة يونيوز