الشيخ المعتوق عزّى بالشهيد الكويتي موسى المسري

عزّى الشيخ حسين المعتوق باستشهاد المواطن الكويتي الحاج موسى المسري في سجون السلطات الكويتية.

وقال الشيخ المعتوق في بيان له الأحد “تلقينا ببالغ الحزن والألم نبأ استشهاد المؤمن الصابر المخلص الحاج موسى المسري، رضوان الله تعالى عليه، في السجن ظلمًا وعدوانًا”.

وتابع الشيخ المعتوق “لقد كان هذا الرجل مؤمنًا صالحًا مخلصًا من رجالات الكويت التي نفخر ونعتز بهم وبخدمتهم للفقراء والضعفاء والمحتاجين، ولقد فقدنا فيه أحد الأوفياء الصالحين الذين ساهموا في إعطاء صورة مشرقة عن الكويت في رعاية الأيتام ومساندة المحرومين”.

وأضاف الشيخ المعتوق “بهذه المناسبة الأليمة نعزّي سائر المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما عائلته الكريمة، ونسأل الله أن يحشره مع نبيه المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”.

المصدر: موقع المنار