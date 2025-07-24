لبنان

“العمل الإسلامي” تُشيد بعملية الدهس البطوليّة قرب مستوطنة “كفار يونا ” غربي طولكرم



أشادت”جبهة العمل الإسلامي في لبنان “بعملية الدهس البطولية قرب مستوطنة ” كفار يونا ” غرب مدينة طولكرم ، والتي أدّت إلى جرح وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجراحٍ متفاوتة” .

واعتبرت الجبهة أنّ “هذه العملية تأتي كغيرها من العمليات في سياق الردّ الطبيعي المشروع والمحقّ على ما يرتكبه العدو اليهودي الصهيوني ويقترفه من مجازر ومذابح وإبادة جماعيّةٍ بحقّ أهلنا وإخواننا في قطاع غزّة العزّة .. وذلك كلّه أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.

وأكّدت” حقّ الشعب الفلسطيني المظلوم في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، وحقّه الطبيعي المشروع الذي تكلفه كلّ الشرائع السماوية، والقوانين الأرضية الوضعية،كما هو مسنون في قوانينها ودساتيرها ، في تحرير أرضه وممتلكاته ومقدّساته”.

ودعت “جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة التكاتف والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية المحقّة، وضرورة نُصرة ومساندة أهلنا وإخواننا في غزّة العزّة على الصعد والمجالات كافة ، ومن على كلّ المنابر المحلّية والإقليميّة والدوليّة ، وذلك من أجل وقف العدوان الصهيوني الإجرامي الغاشم ووقف حرب الإبادة الجماعيّة الرهيبة البشعة،وحرب التجويع الإجراميّة غير المسبوقة، ورفع الحصار الظالم الجائر ،وإدخال كافة المساعدات الغذائيّة والطبيّة والأدوية والألبسة والمحروقات التي يحتاجها قطاع غزّة العزّة يوميّاً “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام