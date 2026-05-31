“الصحة الإسرائيلية” : 1015 إصابة من الجبهة الشمالية مع لبنان

أعلنت وزارة “الصحة الإسرائيليّة” تحديث معطيات الإصابات المرتبطة بعملية “زئير الأسد”، مشيرةً إلى تسجيل 7 إصابات جديدة منذ آخر تحديث صدر يوم أمس السبت.

ووفق خلاصة معطيات الإصابات في المستشفيات الإسرائيليّة، بلغ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات الإسرائيليّة منذ يوم السبت 28-02 وحتى السبت 30-05 عند الساعة 23:55، ما مجموعه 8916 إصابة.

كما أظهرت المعطيات أن مجموع الإصابات التي تم تسجيلها في مستشفيات “إسرائيل” من الجبهة الشمالية فقط، أي بعد وقف إطلاق النار مع إيران، بلغ 1.015 إصابة.

وفي السياق نفسه، بلغ مجموع الإصابات التي تم تسجيلها في مستشفيات “إسرائيل” من الجبهة الشمالية بعد وقف إطلاق النار مع لبنان 600 إصابة.

وتتزايد أعداد الإصابات في صفوف “الجيش” الإسرائيلي في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الإسلامية عملياتها جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المحتلة.

وخلال ساعات ليل أمس السبت، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن وقوع ما وصفها بأنّها “أحداث قاسية” عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى وجود عددٍ من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

كذلك، أفادت القناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أمس السبت، أنّ القصف من لبنان مستمر و”للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع تطلق صواريخ نحو نهاريا”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية