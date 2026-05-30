“الصحة الإسرائيلية” : عدد الإصابات يرتفع إلى 1008 على الجبهة مع لبنان

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل 5 إصابات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران ولغاية أمس الجمعة إلى 8909 إصابة.

وأفادت الوزارة بأنّ حصيلة الإصابات التي نجَمَت عن الجبهة مع لبنان فقط، وتحديداً في الفترة التي تلت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في 8 نيسان/أبريل الماضي، بلغت 1008 إصابات.

وفي السياق ذاته، بيّنت البيانات الرسمية أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 17 نيسان/أبريل الماضي، بلغ مجموع الإصابات التي استقبلتها المستشفيات الإسرائيلية 593 إصابة.

وتتزايد هذه الأعداد والاعترافات الإسرائيلية بشكلٍ يومي، في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتها ضدّ تجمعات وقوات الاحتلال في جنوب لبنان، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد، وخرق الاحتلال المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى مستوى القراءة الاستخبارية لعمليات المقاومة، أفاد تقرير صادر عن معهد “عميت” الإسرائيلي للمعلومات والاستخبارات، بأنّ حزب الله بدأ في الآونة الأخيرة اعتماد “استراتيجية عملياتية جديدة”، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية باتت تركّز على استهداف قادة “الجيش” الإسرائيلي الناشطين في جبهة جنوب لبنان وعلى طول الحدود الشمالية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية