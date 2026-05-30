مقتل 3 أشخاص في هجوم أميركي على زورق يُشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ

شنّ الجيش الأميركي الجمعة هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتنفّذ واشنطن منذ أشهر ضربات في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي مستهدفة زوارق يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات. ولا تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي أدلة على تورط الزوارق التي تستهدفها بتهريب المخدرات.

ويُندّد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الهجمات ويصفونها بأنها عمليات إعدام خارج القانون. وبلغ عدد القتلى في هذه الضربات 198 على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ساوثكوم) في منشور عبر اكس، أن الزورق الذي استُهدف “متورط بعمليات تهريب مخدرات”.